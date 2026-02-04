Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Kleinstadt-Traumhaus

sixxStaffel 7Folge 2vom 04.02.2026
44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6

Harley ist 27 Jahre alt und lebt noch bei ihrem Vater. Nun möchte die junge Frau in ein eigenes Haus ziehen, weshalb Erin und Ben ihr bei der Renovierung helfen. Die Handwerker entfernen die alten Teppiche und reißen eine Wand heraus, damit mehr Tageslicht ins Wohnzimmer und in die Küche fällt. Die Wände in allen Zimmern werden in einem hellen Farbton gestrichen. Zudem modernisieren die Profis die Küche und verwandeln das ursprüngliche Esszimmer in einen Musikraum.

sixx
