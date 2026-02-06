Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 5vom 06.02.2026
Folge 5: Das Weihnachtshaus

44 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 6

Nachdem das Haus von Chance und Emily von einem Tornado zerstört wurde, suchen die beiden einen Neuanfang in Laurel. Erin und Ben finden das perfekte Anwesen für sie und beginnen mit der Renovierung. Sie verlegen neue Böden und streichen die Wände. Die Küche wird modernisiert, und um mehr Platz für die Arbeitsfläche zu schaffen, entfernen die Handwerker ein Fenster. Die Profis verschönern das Wohnzimmer mit neuen Möbeln und platzieren Emilys Flügel im Essbereich.

