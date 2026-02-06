Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 6vom 06.02.2026
44 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 6

Don und Bernadette kaufen ein Altbau in Laurel und lassen es von Ben und Erin renovieren. Das Haus befindet sich in einem schlechten Zustand, weshalb die Profis viel zu tun haben. Die teilweise herausgerissenen Wände werden repariert und die Böden erneuert. Die Handwerker verlegen die Küche in einen größeren Raum und bauen daneben ein Kinderspielzimmer. Die blaue Außenfassade wird weiß gestrichen, und die zahlreichen Blumenbeete schmücken das neue Haus.

