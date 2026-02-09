Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Vom Landleben ins Loft

sixxStaffel 7Folge 7vom 09.02.2026
Vom Landleben ins Loft

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 7: Vom Landleben ins Loft

45 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 6

Tonya und Phillip haben das Gebäude, in dem sie ihre drei Geschäfte betreiben, gekauft und wollen die oberste Etage in ihr Zuhause verwandeln. Da die Fläche sehr groß ist, muss eine Wand hochgezogen werden, um den Raum mit der Bühne vom Wohn- und Essbereich abzutrennen. Der ursprüngliche Billardraum verwandelt sich in ein Schlafzimmer. Die Profis bauen ein neues Bad neben dem Schlafzimmer und schaffen mehrere Ankleideräume.

