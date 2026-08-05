Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 8: Wasserspiele
44 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Mike möchte von Seattle nach Laurel ziehen, um näher bei seinem Vater zu sein. Ben und Erin finden das perfekte Haus für Mike und beginnen mit der Renovierung. Die Handwerker modernisieren die Küche und gestalten sie in hellen Farben. Die Bar wird im selben Stil wie die Küche errichtet. Um die Wand im Wohnzimmer vor dem weißen Kamin zu betonen, wird sie schwarz gestrichen. Im Garten installieren die Profis einen kleinen Whirlpool und verschönern die Terrasse.
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Mein Kleinstadt-Traumhaus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 7: Warner Bros. Entertainment GmbH