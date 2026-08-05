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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Wasserspiele

sixxStaffel 7Folge 8vom 05.08.2026
Wasserspiele

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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 8: Wasserspiele

44 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Mike möchte von Seattle nach Laurel ziehen, um näher bei seinem Vater zu sein. Ben und Erin finden das perfekte Haus für Mike und beginnen mit der Renovierung. Die Handwerker modernisieren die Küche und gestalten sie in hellen Farben. Die Bar wird im selben Stil wie die Küche errichtet. Um die Wand im Wohnzimmer vor dem weißen Kamin zu betonen, wird sie schwarz gestrichen. Im Garten installieren die Profis einen kleinen Whirlpool und verschönern die Terrasse.

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