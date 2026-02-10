Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 9: Bonanza lässt grüßen
45 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Erin und Ben renovieren ein kleines Häuschen für Dennis und Barry. Da das Anwesen sehr heruntergekommen ist, haben die Handwerker viel zu tun. Das Dach wird erneuert, die Außenfassade türkis gestrichen und es entstehen viele kleine Blumenbeete. Im Inneren des Hauses streichen die Profis alle Wände, modernisieren die Küche und errichten ein gemütliches Esszimmer. Die Veranda und der Pool werden ebenfalls saniert und verschönert.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH