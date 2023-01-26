Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
Folge vom 26.01.2023
88 Min.
Folge vom 26.01.2023
Ab 12

Die Esssucht von Mercedes ist gänzlich außer Kontrolle geraten. Sie hat zwei Kinder zu versorgen, ist aber bettlägerig. Als der Zustand nicht mehr tragbar ist, bittet sie Dr. Now um Hilfe und reist zu ihm nach Houston. Bei ihrer Ankunft wiegt die Familienmutter lebensbedrohliche 350 Kilo – und wird von dem Adipositas-Experten sofort auf strenge Diät gesetzt. Da Mercedes scheitert, bekommt sie eine Psychotherapeutin zugeteilt und wird in ein Krankenhaus eingewiesen. Nun beginnt ein Rennen gegen die Zeit: Da Mercedes eine Herzschwäche hat, wird ihr Körper ihr extremes Übergewicht nicht mehr lange verkraften.

