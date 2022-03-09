Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 09.03.2022: Angie - Teil 1
88 Min.Folge vom 09.03.2022Ab 12
Essen ist das Einzige, worauf sich Angie noch freuen kann. Sie weiß, dass sie bei ihrem extremen Übergewicht dringend Hilfe braucht und hat sich einen Termin bei Dr. Now geben lassen. Und der Experte redet Klartext: Mit ihren 292 Kilo befindet sich die 39-Jährige in einer lebensgefährlichen Situation und muss ab sofort strenge Diät halten. Doch mitten in der Kur macht sich Angies Mann Justin aus dem Staub, weil die beiden wegen seiner Drogenabhängigkeit in Streit geraten waren. Angie bricht die Diät ab und meldet sich erst drei Monate später wieder bei Dr. Now. Wird er sie weiterbehandeln?
