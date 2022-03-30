Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 30.03.2022: Cillas und Tiffany
88 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 12
Cillas ist so dick, dass er nur noch im Bett dahinvegetiert. Deshalb beschließt der Familienvater nach Houston zu fahren, um sich von Dr. Now behandeln zu lassen. Der 330-Kilo-Mann wird in die Adipositas-Klinik eingewiesen und unter strenge Diät gestellt. Nach einer deutlichen Gewichtsreduktion soll er in die Reha, um wieder laufen zu lernen. Und Cillas strengt sich extrem an, verliert über 100 Kilo und wird zu einer Magen-OP zugelassen. Danach purzeln weitere Pfunde, und Cillas hat bereits sein Zielgewicht von 98 Kilo im Visier. Cillas‘ größter Wunsch: Endlich für seine Familie sorgen zu können.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
