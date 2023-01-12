Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 12.01.2023: Vianey und Allen
88 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
Vianey und Allen sind verheiratet, können wegen ihrer Fettleibigkeit aber kein Bett teilen. Die Vorliebe fürs Essen war immer ihre Gemeinsamkeit, und so futtern sie seit sieben Jahren von früh bis spät. Als beide an der 300-Kilo-Grenze kratzen, bitten sie Dr. Now um Hilfe und müssen nach Houston ziehen, um an seinem Diätprogramm teilzunehmen. Doch die Umstellung von Pizza und Eiscreme auf gesunde Nahrungsmittel ist hart. Und die großen Schmerzen, die Vianeys Lymphödem am Bein verursacht, erschweren das Abnehmen zusätzlich. Können die beiden trotzdem genug Gewicht verlieren, um zur Magen-OP zugelassen zu werden?
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.