Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 08.10.2017: Olivia und James
45 Min.Folge vom 08.10.2017Ab 12
Bereits ein Jahr nach ihrer Magenbypass-Operation ist Olivia zum ersten Mal fähig, ihr Leben ohne fremde Hilfe zu meistern. Ihre Familie muss sie nicht mehr versorgen, sie will selbständig sein und endlich eine eigene Wohnung haben. Vor der OP wog die 48-Jährige 262 Kilo, inzwischen sind es nur noch 109. Nach diesem langen, schweren Weg fühlt sich Olivia wieder lebendig. Doch sie möchte weitere 30 Kilo abnehmen, um ihr Wunschgewicht zu erreichen, und hofft, dass auch ihr Lymphödem entfernt werden kann. Außerdem will Olivia zurück in ihre Heimatstadt Chicago, doch da sie noch nie zuvor in ein Flugzeug gestiegen ist, macht ihr die Reise Angst.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.