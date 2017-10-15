Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 15.10.2017: Penny und Tara
45 Min.Folge vom 15.10.2017Ab 12
Vor ihrer OP zur Gewichtsreduktion wog Penny 240 Kilo und war bettlägerig. Um ihrem kleinen Sohn Liam endlich eine gute Mutter zu sein, entschloss sich die 47-Jährige zu einer Magenbypass-Operation. Doch seit dem Eingriff hat Penny keine Fortschritte gemacht. Dr. Now hält ihr Verhalten für bedenklich: Penny lässt sich heimlich Essen besorgen und bewegt sich kaum. Da der Spezialist schon viele Totenscheine ausstellen musste, möchte er Peggy weiter im Auge behalten, doch die will nach Maryland zurück und dort alleine abnehmen. Kaum zuhause in ihrer gewohnten Umgebung hat sie jedoch noch weniger Antrieb, ihre Ess-Sucht in den Griff zu bekommen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.