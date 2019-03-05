Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 05.03.2019: Kandi & Brandi
89 Min.Folge vom 05.03.2019Ab 12
Nach einer erfolgreichen Magenverkleinerung verlieren die Zwillinge Kandi und Brandi zusammen über 180 Kilo und arbeiten weiter hart an sich, um noch mehr abzunehmen und schließlich zur ersehnten Hautstraffungs-OP zugelassen zu werden. Denn die Massen an überschüssigem Gewebe sind ähnlich unästhetisch und bewegungseinschränkend wie die verlorenen Kilos. Doch dann gibt es einen dramatischen Vorfall, der die Welt der Zwillinge aus den Angeln hebt und alles verändert. Werden Brandi und Kandi es schaffen, sich auf ihrem mühsamen Weg Richtung Normalgewicht weiterhin gegenseitig zu unterstützen? Oder wird sie der Stress zurück in die Esssucht treiben?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.