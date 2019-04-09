Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 09.04.2019: James & Cynthia
89 Min.Folge vom 09.04.2019Ab 12
Bevor sich James King zu einer gewichtsreduzierenden OP entschloss, wog er 383 Kilo, war in seinem Bett gefangen und ganz auf die Hilfe seiner Lebensgefährtin angewiesen. Als ihm klar wird, dass er mit seinem extremen Übergewicht nicht mehr lange lebt, sucht er Rat bei Dr. Now in Houston. Der lässt ihn im Krankenwagen nach Texas transportieren, doch zuvor muss James eine radikale Diät beginnen, um auf 270 Kilo runter zu kommen und für die Magen-OP zugelassen zu werden. Als James bei dem Spezialisten eintrifft, ist er in einem sehr schlechten Zustand und immer noch viel zu fettleibig für die Operation. Seine Lebensgefährtin ist daran nicht unschuldig.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.