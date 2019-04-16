Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 16.04.2019: Lupe & Brittani
89 Min.Folge vom 16.04.2019Ab 12
Vor ihrer Gewichtsreduktion war Lupes Leben ein einziger Kampf. Ans Bett gefesselt, muss sie sich von Ehemann Gilbert rund um die Uhr versorgen lassen und ist in miserabler Verfassung. Um zu Dr. Now nach Houston, Texas, zu kommen, nimmt Lupe eine dreitägige Reise auf sich, die sie aufgrund ihrer Herzschwäche fast umbringt. Doch mit ihrem Gewicht von 291 Kilo kommt sie für eine Magenbypass-OP noch nicht in Frage. Lupe erkennt den Ernst der Lage, nimmt fast 100 Kilo ab und übersteht die Operation problemlos. Doch je mehr sich ihr Gesundheitszustand bessert, desto schlechter läuft ihre Ehe. Erst als sich Lupe von Gilbert trennt, geht es wirklich aufwärts.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.