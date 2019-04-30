Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 30.04.2019: Milla & Charity
87 Min.Folge vom 30.04.2019Ab 12
Vor zwei Jahren wog Milla Clark 341 Kilo, konnte nicht alleine aus dem Bett aufstehen und war ganz auf die Hilfe ihrer Kinder angewiesen. In der Hoffnung, in Dr. Nows Programm aufgenommen zu werden, war Milla mit ihrer Familie von Tennessee nach Houston gereist. Doch bevor eine Magen-OP durchgeführt werden kann, muss sie strenge Diät halten und das Lymphödem an ihrem Bein entfernen lassen, damit sie ihre Bewegungsfähigkeit wiedererlangt. Während sich Milla bemüht, weiter abzunehmen, erleidet ihr Mann Elroy einen Herzinfarkt und stirbt im Krankenhaus. Wird Milla den tragischen Verlust überwinden und trotzdem weiter gegen ihre Fettleibigkeit ankämpfen können?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.