Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 25.05.2025: Chrystal und Mike
89 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12
Auf Chrystals Lunge lastete so viel Gewicht, dass sie ein Sauerstoffgerät benötigte. Ihr Körper stand kurz vor dem Zusammenbruch, doch Chrystal hat zwei Kinder zu versorgen, und so zog sie von Kalifornien nach Texas, um an Dr. Nows Programm teilzunehmen. Mit einem Gewicht von 277 Kilo bei einer Größe von nur 1,50 m war höchste Eile geboten, viel abzunehmen, um die rettende Magen-OP zu bekommen. Und Chrystal gibt alles, um endlich für ihre Kids da sein zu können. Mike dagegen muss eine schwierige Entscheidung treffen, denn sein Umzug nach Houston zwecks Magen-OP könnte ihn das Sorgerecht für seine Kinder kosten.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
