Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 01.06.2025: Carlton & Shantel
88 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 12
Die Geschwister Carlton und Shantel standen sich schon immer sehr nahe – und hatten eine gemeinsame Leidenschaft: das Essen. Von klein auf litten die beiden unter ihrem gewalttätigen Vater und stopften sich deshalb mit Kalorienbomben voll. Mit einem Gewicht von 357 beziehungsweise 290 Kilo zogen sie schließlich nach Houston, um zu Dr. Nows Abnehm-Programm zugelassen zu werden. Und der Adipositas-Experte redet Klartext: Es wird viel Anstrengung kosten, um die beiden zu retten. Zusammen müssen sie fast 500 Kilo abspecken, bevor sich ihre Verfassung noch weiter verschlechtert und sie sterben.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.