Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 18.05.2025: Thederick und Lindsey
88 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Als Thederick beim Dr. Now auf die Waage steigt, zeigt sie 335 Kilo an. Der junge Mann hat sich an den Adipositas-Experten gewandt, weil er kaum noch Luft bekam und fast bewegungsunfähig war, weil sein Lymphödem immer größer wurde. Nun drängt die Zeit – Thedericks Zustand ist lebensgefährlich. Nachdem er 57 Kilo abgenommen hat, bewilligt Dr. Now seine Magen-OP, doch Thedericks Herz ist so geschwächt, dass sein gewaltiges Lymphödem vorgezogen werden muss. Auch Patientin Lindsey läuft die Zeit davon: Trotz einer Magenverkleinerung ist ihr Gewicht wieder bei 294 Kilo, und ihr Ehemann hat Trennungsabsichten.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
