Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 02.02.2025: Jacky
88 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Jackys Körper hat groteske Ausmaße angenommen: Die 27-Jährige bringt 322 Kilo auf die Waage, ihr Bauch hängt fast bis zum Boden. Schon als Kind tröstete sich die Texanerin mit Essen. In der Highschool schoss sie regelrecht in die Höhe, war mit 1,90 m größer als ihre Lehrer und Mobbing-Zielscheibe für die Mitschüler. Doch Jacky wuchs auch in die Breite und schädigte durch ihr extremes Übergewicht die Nieren, Lunge und Gelenke. Seit Jahren hat sie starke Schmerzen und will nicht mehr so weiterleben. Jackys einzige Rettung ist eine Magenverkleinerung bei Dr. Now. Doch wird er sie als Patientin überhaupt annehmen?
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
