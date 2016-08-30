Mein Leben mit 300 kg
Marla McCants wiegt etwa 360 Kilo. Die 43-Jährige kann weder stehen noch gehen und ist in ihrem Bett gefangen. Sie leidet an Arthritis, Gicht, Lymphödemen und Diabetes. Nachts benötigt sie ein Sauerstoffgerät. Dabei hatte Marla bis Anfang 20 ein ganz normales Gewicht. Doch dann passierte es: Sie trennte sich von ihrem Freund, der daraufhin durchdrehte und sie als Geisel nahm. Als die Polizei sie befreien wollte, erschoss er zwei Beamte, flüchtete und drohte, Marla umzubringen. Die verließ aus Angst das Haus nicht mehr und stopfte sich mit Essen voll. Und diese Esssucht blieb auch bestehen, nachdem ihr Ex gefasst wurde. Nur ein bariatrischer Eingriff kann Marla noch retten.
