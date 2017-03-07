Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 07.03.2017: Dottie
45 Min.Folge vom 07.03.2017Ab 12
Als Kind versuchte Dorothy Perkins die Liebe und Zuneigung, die sie von ihrer Mutter nie bekam, durch übermäßiges Essen zu ersetzen. Jetzt ist die junge Frau aus Oxford, Mississippi, selbst zweifache Mutter und hat ein behindertes Kind mit Cerebralparese, das ihre ständige Aufmerksamkeit benötigt. Doch mit einem Gewicht von 295 Kilo und großen gesundheitlichen Problemen, besteht das Risiko, dass Dottie nicht mehr lange für ihre Kids da sein wird. Da sie ihre Esssucht nicht kontrollieren kann, reist sie nach Houston, um sich einer Magen-Bypass-OP zu unterziehen. Doch vorher muss sie etliche Kilos abspecken. Eine für Dottie fast unüberwindbare Hürde.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
12
