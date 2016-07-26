Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 26.07.2016: Bettie Jo
44 Min.Folge vom 26.07.2016Ab 12
Bettie Jo wuchs bei ihren Großeltern auf. Schon als Kind hatte sie übermäßig gegessen, und wenn sie wegen ihres Gewichts kritisiert wurde, stopfte sie noch mehr in sich hinein. Mit 13 Jahren wurde Bettie Jo Opfer eines sexuellen Übergriffs, ein Ereignis, das sie stark traumatisierte: Der Teenager entwickelte eine extreme Esssucht und brachte schließlich 300 Kilo auf die Waage. Inzwischen ist Bettie 24, ans Haus gefesselt und ganz von ihrem Mann Josh abhängig. Ihre einzige Hoffnung zur Gewichtsabnahme ist ein bariatrischer Eingriff. Doch Josh befürchtet, dass seine Frau ihn verlassen könnte, wenn sie erst einmal schlanker ist, und sabotiert ihre Pläne.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
12
