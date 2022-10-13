Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 13.10.2022: Lucas
88 Min.Folge vom 13.10.2022Ab 12
Lucas hasst es, in seinem Körper aufzuwachen. Der 280-Kilo-Mann aus Texas hat ständig Schmerzen und ist verzweifelt, weil er ohne Hilfe fast gar nichts mehr schafft. Lucas wuchs in sehr chaotischen Familien-Verhältnissen auf und stopfte sich schon als Kind mit Essen voll, wenn er sich vernachlässigt oder ungewollt fühlte. Nach der Scheidung seiner Eltern wurden die Fressattacken schlimmer. Als er neben dem College in einer Pizzeria jobbte, legte der junge Mann weiter massiv zu und bekam dazu Depressionen: Inzwischen lebt er wieder bei seiner Familie, die ihn versorgt, weil er keinen Job mehr findet.
