Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 20.10.2022: Margaret
88 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12
Nach einem Sturz musste Margaret aus Houston, Texas, in die Notaufnahme. Doch mit ihren 340 Kilo konnte sie dort nicht versorgt werden und wurde zum Adipositas-Facharzt Dr. Nowzaradan gebracht. Die 35-Jährige ist nur 1,62 m groß und hat einen äußerst gefährlichen BMI – einen solch extremen Fall von Fettleibigkeit hat der Experte bisher selten erlebt. Margaret kommt kaum noch aus dem Bett auf die Toilette. Als sie stürzte, befürchtete man einen Herzinfarkt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie völlig zusammenbricht. Dr. Now ist jedoch nicht überzeugt, ob sich Margaret wirklich helfen lassen will.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.