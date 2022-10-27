Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 27.10.2022: Ontreon
88 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
Ontreon leidet an fortgeschrittenem Diabetes, Herzinsuffizienz und steuert auf einen Abgrund zu. Ärzte sagen, dass der 36-Jährige von Glück reden kann, wenn er seinen 40sten Geburtstag noch erlebt. Jeden Tag muss der 320-Kilo-Mann 13 verschiedene Tabletten schlucken, damit sein Herz nicht aussetzt. Er leidet unter großen Schmerzen und schafft es oft nicht, sein Bett zu verlassen. Ontreon weiß, dass sein Essverhalten an seinem schlimmen Zustand schuld ist. Doch Essen ist auch sein einziger Trost. Wegen seiner Depressionen stopft er sich voll, um alles zu vergessen. Wird Dr. Now ihm helfen können?
