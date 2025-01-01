Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Edelweiss", Berlin
44 Min.Ab 12
Bergfest in Berlin. Das "Edelweiss" überzeugt nicht nur mit seinem süddeutschen Flair, sondern auch mit seiner alpenländlichen Küche. Ein Mix aus bayrischer und österreichischer Küche soll die Berliner Konkurrenten überzeugen. Frische Produkte werden zu kräftig-deftigen Speisen verarbeitet. Was sagt Mike Süsser zu den Gerichten aus seiner Heimat? Wie kommen diese bei den Berlinern an?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
