Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Truck-Stop Quirla", Quirla
44 Min.Ab 12
Mike Süsser zieht weiter und schaut sich in Thüringen um. Den Wochenstart eröffnet Gastgeber Eberhard "Ebi" Schneider (63). Ebi ist ein wahres Urgestein des Ostens: Trabis, DDR Requisiten, Erich Honecker Portraits an den Wänden. Sein "Truck-Stop" in Quirla wirkt wie ein DDR Museum. Authentische "DDR Gerichte" runden das Konzept ab. Ebis Lebensmotto will er heute Mike Süsser und den Kollegen vermitteln: "Der Osten lebt!"
