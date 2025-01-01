Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Tanya Harding", Arnstadt
44 Min.Ab 12
Das "Restaurant Tanya Harding" liegt zentral in Arnstadt. Gastgeberin und Namensgeberin Tanya Harding (46) stammt ursprünglich aus Kanada. Die gelernte Naturpädagogin bietet ihre Speisen möglichst naturbelassen an und kombiniert dabei mehrere Nationalitäten auf einem Teller. Sie hofft, damit die Kollegen und Mike Süsser zu überzeugen.
