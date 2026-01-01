Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Almhütte Goaßstoi", Großmehring
Die "Almhütte Goaßstoi" bringt die Alpen ins Tal. Mit einer Schneekanone und einer Gondel möchte Gastgeber Martin Burghart (26) die Illusion einer Almhütte im Gewerbegebiet von Großmehring wahren. Sogar einen Ziegenstall gibt es vor der Tür. Zusammen mit seiner Familie hat sich Martin diesen Traum erfüllt und hofft, Mike Süsser und Kollegen damit zu begeistern.
