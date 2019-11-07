Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.11.2019: "Fleur de Sel", Maintal
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Im "Fleur de Sel" steht die ganze Familie Spalier, um Mike Süsser und die anderen Gastronomen der Woche zu begrüßen. Allen voran Christine Theumer, die als Gastgeberin ihren Gästen einen mediterranen Kurzurlaub mitten in Maintal verspricht. Kann sie dieses Versprechen halten oder geht sie mit ihrer Küche baden?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen