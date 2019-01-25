Letzte Runde im "Leonhartds"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.01.2019: Letzte Runde im "Leonhartds"
Folge vom 25.01.2019
Hoch hinaus geht es am großen Finaltag! Das "Leonhardts" mit seinem charismatischen Geschäftsführer Dennis Shipley (37) ist kein geringeres als das Restaurant des berühmten Stuttgarter Fernsehturms. Hier muss das Küchenteam eine Vielzahl unterschiedlicher Geschmäcker bedienen, befindet sich sein Herzstück doch an einem der wichtigsten Touristen-Hotspots der Gegend. Es wird spannend!
