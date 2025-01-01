Das "Capofino" ist italienisch durch und durchJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Das "Capofino" ist italienisch durch und durch
44 Min.Ab 6
Unseren Spitzenkoch Mike Süsser macht sich diesmal im Ruhrpott auf die Suche nach kulinarischen Highlights. Zum Wochenstart geht es passenderweise direkt nach Essen. Hier erwartet ihn Angelo Capobianco (49) in seinem "Capofino". Dort verwöhnt der gelernte Koch seine Gäste mit raffinierten italienischen Gaumenfreuden und geht voller Vorfreude in die Runde. Ein Stück "Bella Italia" im schönen Stadtteil Kettwig.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins