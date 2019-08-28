Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.08.2019: Ab in den "Ratskeller 12"!
44 Min.Folge vom 28.08.2019Ab 6
Zurück in Rostock geht es zu Rui Manuel Cavalho Esteves (43) in seinen "Ratskeller12". Hier erwartet die Wettbewerber eine raffinierte Interpretation zeitgemäßer, deutscher Küche. Der charismatische Rui steht voll hinter seinem Konzept und hofft, den Wochensieg einzufahren.
