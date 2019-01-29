"Haus Hölter bei Philipp", DortmundJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.01.2019: "Haus Hölter bei Philipp", Dortmund
44 Min.Folge vom 29.01.2019Ab 6
Jürgen Greinus (64) ist Gastronom mit Leib und Seele. Am zweiten Tag der Ruhrgebietswoche stellt er sich in Dortmund seinen kulinarischen Mitstreitern. Jürgen baut auf sein geballtes Fachwissen und möchte die Runde im traditionsreichen "Haus Hölter bei Philipp" mit regionaler Küche überzeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins