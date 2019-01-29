Traditionsreiche Küche im "Haus Hölter bei Philipp"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.01.2019: Traditionsreiche Küche im "Haus Hölter bei Philipp"
44 Min.Folge vom 29.01.2019Ab 6
Jürgen Greinus (64) ist Gastronom mit Leib und Seele. Am zweiten Tag der Ruhrgebietswoche stellt er sich in Dortmund seinen kulinarischen Mitstreitern. Jürgen baut auf sein geballtes Fachwissen und möchte die Runde im traditionsreichen "Haus Hölter bei Philipp" mit regionaler Küche überzeugen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen