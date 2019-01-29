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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Traditionsreiche Küche im "Haus Hölter bei Philipp"

Kabel EinsFolge vom 29.01.2019
Traditionsreiche Küche im "Haus Hölter bei Philipp"

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Folge vom 29.01.2019: Traditionsreiche Küche im "Haus Hölter bei Philipp"

44 Min.Folge vom 29.01.2019Ab 6

Jürgen Greinus (64) ist Gastronom mit Leib und Seele. Am zweiten Tag der Ruhrgebietswoche stellt er sich in Dortmund seinen kulinarischen Mitstreitern. Jürgen baut auf sein geballtes Fachwissen und möchte die Runde im traditionsreichen "Haus Hölter bei Philipp" mit regionaler Küche überzeugen.

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