Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Sherpa", Oldenburg
44 Min.Ab 6
Zurück in Oldenburg besucht unser Profi Mike Süsser das "Restaurant Sherpa". Hier begrüßt ihn Restaurantleiter Tobias Többe. Das beliebte Lokal steht für asiatische Köstlichkeiten auf höchstem Niveau. Karma Sherpa, der Inhaber des "Sherpa", steht selbst in der Küche und begeistert die vielen Stammkunden mit seiner kreativen Speisenauswahl.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
