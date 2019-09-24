Feiner Krustenbraten im "Gasthof zum Ochsen"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 24.09.2019: Feiner Krustenbraten im "Gasthof zum Ochsen"
44 Min.Folge vom 24.09.2019Ab 6
Heute darf Ilir seine Gäste bei sich im "Gasthof zum Ochsen" in Augsburg willkommen heißen. Bevor er vor 13 Jahren sein eigenes Lokal aufgemacht hat, arbeitete er im Hofbräuhaus in München. Sein Koch Peter ist auch seit 13 Jahren dabei.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen