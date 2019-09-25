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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Schlagkräftige Traditionen in der "Kleine Villa Flora"

Kabel EinsFolge vom 25.09.2019
Schlagkräftige Traditionen in der "Kleine Villa Flora"

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Folge vom 25.09.2019: Schlagkräftige Traditionen in der "Kleine Villa Flora"

44 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 6

Zur Wochenmitte geht es für TV-Koch Mike Süsser nach München. Silvia Tschischka erwartet Mike Süsser in einem leicht versteckten Biergarten in einem idyllischen Kleingartenverein. Mit ihrem sympathischen Team möchte sie beweisen, dass es bei tollen Biergärten nicht auf die Größe ankommt. Silvia gibt daher alles für den goldenen Teller. Reicht es für den Wochensieg?

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