Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.09.2019: Münchens "Zum Hölzlwirt" kassiert viel Kritik
Folge vom 26.09.2019
Mike Süsser bleibt beim Biergarten-Spezial auch heute in München. Direkt am Fußballplatz gelegen, befindet sich die gemütliche Gaststätte "Zum Hölzlwirt". Gastgeber Artiom "Arti" Rudasevschi will heute in der Küche beweisen, wozu er fähig ist und zeigen, dass er ein grandioses Biergarten-Konzept fährt. Ob es die Mitstreiter und unser Profi genauso sehen werden?
