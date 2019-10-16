Genuss aus Familienhand im "Rosmarin"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.10.2019: Genuss aus Familienhand im "Rosmarin"
Folge vom 16.10.2019
Elefterios Dimitriou (32) stellt sich heute Mike Süsser und den Gastronomen aus Mannheim und Ludwigshafen. Der junge Grieche möchte alle mit seinem Familienbetrieb überzeugen, denn er ist sich sicher: Das "Rosmarin" wird mit seiner modernen und mediterranen Küche gewinnen. Wird er Recht behalten?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
