Ein Bulle in der Meat FactoryJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.10.2019: Ein Bulle in der Meat Factory
44 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 6
In der "Meat Factory" ist der Name Programm, hier bietet Sven Simon (46) ein Mekka für alle Fleischliebhaber. Ob Rump- oder Tomahawk Steak, Sven hofft, seinen Gästen zu bieten, was ihn selbst glücklich macht: gutes Fleisch und gutes Bier. Dabei punktet er mit großer Auswahl und pfälzischer Lebensfreude. Kann Sven damit auch Mike Süsser überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins