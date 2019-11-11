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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Fine Dining im "Alten Amtshaus"

Kabel EinsFolge vom 11.11.2019
Fine Dining im "Alten Amtshaus"

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 11.11.2019: Fine Dining im "Alten Amtshaus"

44 Min.Folge vom 11.11.2019Ab 6

Wochenstart in Lindlar! Der sympathische Sulejman Gurmani ist ein Gastronom alter Schule. Im stilvollen Ambiente mit Spitzendeckchen und Platztellern bietet er französisch-mediterrane Küche an. Kann sein Gesamtkonzept überzeugen? Mike und die vier Gastro-Kollegen werden es genau unter die Lupe nehmen. Reicht es für den goldenen Teller?

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