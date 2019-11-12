Nachhaltig und hochwertig in der "Piemonteca"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.11.2019: Nachhaltig und hochwertig in der "Piemonteca"
44 Min.Folge vom 12.11.2019Ab 6
Heute geht es nach Overath in die "Piemonteca". Hier möchte Simone Geuer so richtig abräumen. Sie hat den Ruf einer hervorragenden Köchin ohne einen Stern zu haben. Kann sie die Kollegen beeindrucken? Mit ihrem kreativen Mix aus piemontesischer, bergischer und asiatischer Küche will sie die Runde um TV-Koch Mike Süsser ordentlich aufmischen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen