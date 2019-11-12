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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Nachhaltig und hochwertig in der "Piemonteca"

Kabel EinsFolge vom 12.11.2019
Nachhaltig und hochwertig in der "Piemonteca"

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Folge vom 12.11.2019: Nachhaltig und hochwertig in der "Piemonteca"

44 Min.Folge vom 12.11.2019Ab 6

Heute geht es nach Overath in die "Piemonteca". Hier möchte Simone Geuer so richtig abräumen. Sie hat den Ruf einer hervorragenden Köchin ohne einen Stern zu haben. Kann sie die Kollegen beeindrucken? Mit ihrem kreativen Mix aus piemontesischer, bergischer und asiatischer Küche will sie die Runde um TV-Koch Mike Süsser ordentlich aufmischen.

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