Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Piemonteca", Overath
44 Min.Ab 6
Heute geht es nach Overath in die "Piemonteca". Hier möchte Simone Geuer so richtig abräumen. Sie hat den Ruf einer hervorragenden Köchin ohne einen Stern zu haben. Kann sie die Kollegen beeindrucken? Mit ihrem kreativen Mix aus piemontesischer, bergischer und asiatischer Küche will sie die Runde um TV-Koch Mike Süsser ordentlich aufmischen.
