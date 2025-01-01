"Restaurant Ah-Un Japanese Yakiniku", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Ah-Un Japanese Yakiniku", Düsseldorf
44 Min.Ab 6
Stichwort "Japanisches BBQ". Am zweiten Tag führt Mike ins "Ah-Un Japanese Yakiniku". Hier bietet der gelernte Gastronom Shu Kanemaki (35) seinen Gästen ein besonderes, hochklassiges Grillerlebnis. Auserlesene Fleischstücke werden direkt am Tisch zubereitet. Shu möchte zeigen, dass japanisch Essen eben nicht nur "Sushi" bedeutet und mit seinem Gesamtkonzept die Düsseldorfer Runde für sich gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins