Klassisch, ländliche Küche im "Freemann"
Am vorletzten Tag geht es für Spitzenkoch Mike Süsser in das traditionsreiche Landhaus "Freemann" in Kalkum. Hier wird er von dem erfahrenen Gastgeber Ciro Colella (55) empfangen. Ciro möchte nicht nur mit seiner anspruchsvollen Landhausküche punkten. Das Gesamtkonzept aus Kulinarik und schönen Räumlichkeiten soll unseren Profi und die Konkurrenten zum Staunen bringen.
