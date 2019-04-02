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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Gehobene italienische Küche im "Pipavino"

Kabel EinsFolge vom 02.04.2019
Gehobene italienische Küche im "Pipavino"

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Folge vom 02.04.2019: Gehobene italienische Küche im "Pipavino"

44 Min.Folge vom 02.04.2019Ab 6

Spiel, Satz und Sieg für das Pipavino? Dieser Frage stellt sich Gastgeberin Marlene Morais (30) mit ihrem italienischen Restaurant "Pipavino". Vor den Toren der Studentenstadt können sich die Gäste beim Tennis auspowern und im Anschluss ausgiebig Schlemmen. Im stylischen Restaurant mit dem Flair Südtirols, können die Gäste gehobene italienische Küche und Fleischspezialitäten genießen.

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