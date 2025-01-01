"Achterbahnrestaurant Schwerelos", DresdenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Achterbahnrestaurant Schwerelos", Dresden
44 Min.Ab 6
Gastgeber Christian Steinbach (51) geht mit einem ganz besonderen Konzept an den Start. Im "Schwerelos" kommen die Speisen rasant per Achterbahn auf Stahlschienen direkt an die Tische der Gäste. Looping inklusive. Natürlich möchte die Crew auch mit ihren Speisen überzeugen. Neben internationalen Klassikern setzt die Crew auf anspruchsvolle, regionale Küche.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
