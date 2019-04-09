Achterbahnrestaurant "Schwerelos": hier gibt es Essen auf SchienenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 09.04.2019: Achterbahnrestaurant "Schwerelos": hier gibt es Essen auf Schienen
44 Min.Folge vom 09.04.2019Ab 6
Das Restaurant "Schwerelos" verfügt über ein ausgeklügeltes Schienensystem, über welches die Speisen und Getränke zum Gast kommen. Doch Essen muss nicht nur Achterbahn fahren können, wie schneidet das "Schwerelos" in der Kulinarik ab?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen